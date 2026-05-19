MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - Nous avons le plaisir de vous inviter à assister au baptême du tunnelier du Projet ligne bleue.

Cet événement protocolaire sera l'occasion de dévoiler officiellement son nom et de souligner son départ progressif vers l'Est.

Il s'agit d'un moment hautement symbolique qui marquera le début de l'excavation horizontale de masse, un jalon majeur pour ce projet structurant destiné à transformer l'Est de Montréal.

Pour l'occasion, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, la députée d'Hochelaga-Rosemont-Est, Mme Marie-Gabrielle Ménard, le député d'Honoré-Mercier, M. Eric St-Pierre,

la mairesse de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada, le directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain, M. Benoît Gendron, et le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, M. Aref Salem, prendront part à cette activité.

DATE : Mardi 19 mai 2026

PROGRAMME :

08h30 - Accueil des médias

09h00 - Début de l'événement protocolaire

09h45 - Visite de chantier et prise d'image

10h45 - Fin de la visite

LIEU : Montréal

Le lieu précis sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

CODE VESTIMENTAIRE POUR LA VISITE DE CHANTIER :

Bottes de sécurité (hauteur de 8'' sur la cheville) sont nécessaires

Aucun vêtement ample

Accréditation obligatoire

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, via l'adresse suivante :[email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

SOURCE Projet ligne bleue

Renseignements : [email protected]