Invitation aux médias - Appel à l'aide au ministre Roberge - 90 % des parents des Petits Chanteurs du Mont-Royal contraints de retirer leur enfant

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les Petits Chanteurs du Mont-Royal (PCMR) appellent à l'aide le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge.

Un sondage réalisé auprès des parents des Petits Chanteurs du primaire indique que plus de 90 % des parents retireront leurs enfants du programme de formation musicale en raison de la décision finale de la CSDM de les transférer dans une école du quartier Villeray. Rappelons que cette décision unilatérale obligera les enfants à des déplacements additionnels de plus de deux heures par jour et provoquera des absences répétées de leur formation académique.

« Si le ministre Roberge n'intervient pas urgemment, ce sera la fin des Petits Chanteurs du Mont-Royal. Nous lui demandons d'agir au plus vite pour préserver cette institution unique au Québec. Cela n'en coûterait rien de plus aux contribuables, il s'agirait simplement que le Ministère de l'Éducation verse directement le financement. À défaut, qu'on nous donne un délai raisonnable pour trouver une solution viable », indique Me Pierre Éloi Talbot, président du conseil d'administration.

Quoi : Plus d'une centaine de Petits Chanteurs du Mont-Royal, parents, amis, sympathisants et personnalités du milieu artistique uniront leurs voix pour un dernier appel à l'aide.



Quand : Le jeudi 20 juin 2019, à 12 h 00

12 h 00 - Brève allocution d'un représentant de la Maîtrise

12 h 10 - Courte performance des Petits Chanteurs du Mont-Royal et photo op

12 h 20 - Entrevues



Où : Devant le Collège Notre-Dame, 3791 Chemin Queen Mary, Montréal, QC H3V 1A8

Une lettre signée par le directeur musical de la Maîtrise, M. Andrew Gray et appuyée par près de 40 personnalités artistiques en soutien à la survie des PCMR, dont Céline Dion, Kent Nagano, Marc Labrèche, Serge Denoncourt, Gregory Charles, Émile Proulx-Cloutier et Ariane Moffatt, a été publiée en mai dernier.

Une motion déposée à l'Assemblée Nationale pour demander au gouvernement de sauver les Petits Chanteurs du Mont-Royal a été votée à l'unanimité le 29 mai dernier.

Une pétition en ligne en soutien aux Petits Chanteurs du Mont-Royal a été initiée à la fin du mois de mars et a atteint plus de 16 700 signatures.

Photo op

