Invitation aux médias - Annonce pour l'enseignement supérieur de la région des Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour le volet enseignement supérieur, M. Youri Chassin, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle, il fera une annonce concernant le milieu de l'enseignement supérieur dans Lanaudière.

Pour l'occasion, il sera accompagné de la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée.

DATE : Le mardi 27 août 2019



HEURE : 16 heures



LIEU : Cégep de Lanaudière de Joliette

Salle D-101

20, rue Saint-Charles-Borromée sud

Joliette (Québec) J6E 4T1

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Francis Bouchard, Attaché de presse du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 418 644-0664