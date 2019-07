Invitation aux médias - Annonce des projets retenus dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions

BAIE-COMEAU, QC, le 30 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 1er août prochain.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région de Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, ainsi que du président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, préfet de la MRC de Manicouagan et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Marcel Furlong.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Jeudi 1er août 2019



Heure : 10 h 30



Lieu : Château Arnaud Salon du lobby 403 Avenue Arnaud Sept-Îles (Québec) G4R 3B3

