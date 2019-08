Invitation aux médias - Annonce des projets retenus dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions

JOLIETTE, QC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 22 août prochain.

Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx ainsi que du président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Normand Grenier.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Jeudi 22 août 2019



Heure : 10 h 45



Lieu : La boîte à Startup 471, avenue Gilles-Villeneuve Berthierville (Québec) J0K 1A0

