Invitation aux médias - Annonce d'une aide financière importante dans le cadre du Programme Innovation Bois

SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY, QC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, et le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, invitent les représentants des médias à une conférence de presse pour une annonce concernant une aide financière à Usine Sartigan inc.

Date : Le 20 juin 2019



Heure : 13 h



Lieu : Usine Sartigan

888, route de Shenley Est

Saint-Honoré-de-Shenley (Québec) G0M 1V0

Source :

Véronique Boulanger

Directrice des communications et des

Relations de presse

Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue

et du Nord-du-Québec

Tél. : 418 643-7295

Courriel : veronique.boulanger@mffp.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs