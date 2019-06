Invitation aux médias - Annonce d'une aide financière gouvernementale octroyée à la Municipalité de Saint-Modeste

SAINT-MODESTE, QC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean, Mme Andrée Laforest, le maire de la Municipalité de Saint-Modeste, M. Louis-Marie Bastille, ainsi que le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, M. Michel Lagacé, invitent les représentants des médias à une conférence de presse le jeudi 20 juin.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Jeudi 20 juin 2019



Heure : 9 h 30



Lieu : Sacristie de l'église 340, rue Principale Saint-Modeste

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Nicolas Lessard-Dupont, Attaché politique du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, 418 868-0822; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 691-2050; Alain Vila, Directeur général, Municipalité de Saint-Modeste, 418 867-2352, poste 201