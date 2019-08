Invitation aux médias - Annonce d'une aide financière gouvernementale octroyée à la Municipalité de Saint-Charles-Borromée

SAINT‑CHARLES-BORROMÉE, QC, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac‑Saint‑Jean, Mme Andrée Laforest, ainsi que le maire de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée, M. Robert Bibeau, invitent les représentants des médias à une conférence de presse le jeudi 22 août 2019.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Jeudi 22 août 2019



Heure : 9 h 30



Lieu : Hôtel de ville

370, rue de la Visitation

Saint-Charles-Borromée

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 691-2050; François St-Louis, Attaché politique régional, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, ministre responsable de la région de Lanaudière et député de Terrebonne, 514 245-1549; Véronique Goyette, Conseillère en communication, Municipalité de Saint-Charles-Borromée, 450 759-4415, poste 324