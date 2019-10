Invitation aux médias - Annonce d'un investissement majeur concernant la pratique d'activités de plein air dans la région des Laurentides

MONT-TREMBLANT, QC, le 15 pct. 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, au nom de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, est heureuse d'inviter les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera un investissement majeur à propos de la pratique d'activités de plein air dans la région des Laurentides.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du maire de la Ville de Mont-Tremblant, M. Luc Brisebois.

DATE : Le mercredi 16 octobre 2019



HEURE : 10 heures



LIEU : Bureau d'accueil touristique

5080, montée Ryan

Mont-Tremblant (Québec) J8E 1S4

En cas de pluie , l'annonce se fera à l'endroit suivant :

Hôtel de Ville de Mont-Tremblant

1145, rue de Saint-Jovite

Mont-Tremblant (Québec) J8E 1V1

