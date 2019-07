Invitation aux médias - Annonce d'un important investissement pour les infrastructures sportives et récréatives de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

JONQUIÈRE, QC, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elles annonceront un investissement important pour les infrastructures sportives et récréatives de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

DATE : Le jeudi 4 juillet 2019



HEURE : 9 h 30



LIEU : Patro de Jonquière

2565 rue Saint-Dominique

Jonquière (Québec) G7X 6J6

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Alex Poulin, Attaché de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 819 582-2705; Jean-Sébastien Boudreault, Attaché de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 418 550-0655