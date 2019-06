Invitation aux médias - Annonce d'investissements pour les écoles de la région de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 14 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera un investissement pour les écoles de la région de l'Outaouais.

DATE : Le lundi 17 juin 2019



HEURE : 14 h



LIEU : École Saint-Laurent

Gymnase

402, rue Bélanger

Gatineau (Québec) J8L 2M2

