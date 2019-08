Invitation aux médias - Annonce d'investissements de 2 M$ dans trois projets mettant en valeur le bois

SAINT-JEAN-PORT-JOLI, QC, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, et la ministre déléguée au Développement économique régional, responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront d'importants investissements dans des projets d'Art Massif Structure de Bois Inc. et de la Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé afin d'encourager l'utilisation du bois dans la construction non résidentielle.

Après la conférence de presse, les médias pourront prendre part à une visite accompagnée de l'usine.

Date : Le 19 août 2019



Heure : 14 h 30



Lieu : Art Massif Structure de Bois Inc.

909, côte Saint-Aubert

Saint-Jean-Port-Joli, Québec, G0R 3G0

Source :

Carl Charest

Directeur des communications par intérim et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue

et du Nord-du-Québec

Tél. : 418 454-4817

Courriel : carl.charest@mffp.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs