Invitation aux médias - Annonce d'investissement pour des écoles de la région de Montréal

MONTRÉAL, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera un investissement pour des écoles de la région de Montréal.

DATE : Le 21 juin 2019



HEURE : 9 heures



LIEU : École de la Mosaïque

Salle polyvalente

5621, av. McMurray

Côte-Saint-Luc (Québec) H4W 2G1



