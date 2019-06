Invitation aux médias - Annonce d'investissement pour des écoles de la région de l'Estrie

MAGOG, QC, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera un investissement important pour des écoles de la région de l'Estrie.

Pour l'occasion, il sera accompagné du député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets économie et Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger.

DATE : Le vendredi 28 juin 2019



HEURE : 13 h 30



LIEU : École primaire des Deux Soleils

Salle commune

495, rue Gérin

Magog (Québec) J1X 4B1

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Sources : Francis Bouchard, Attaché de presse du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 418 644-0664; Marc-André Morency, Attaché de presse régional, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, 450 204-9646