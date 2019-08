Invitation aux médias - Annonce concernant une aide financière accordée à la Ville de Longueuil

QUÉBEC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant une aide financière à la Ville de Longueuil dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - volet 2. Il sera alors en compagnie du ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, ainsi que de la mairesse de Longueuil, Mme Sylvie Parent.

Date : Le vendredi 23 août 2019



Heure : 11 h



Lieu : Édifice Marcel-Robidas

Salle Albert-Beaudry

300, rue Saint-Charles Ouest

Longueuil (Québec) J4H 1E6

