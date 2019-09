Invitation aux médias - Annonce concernant les soins et les services offerts à l'Hôpital de Chicoutimi

CHICOUTIMI, QC, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean, madame Andrée Laforest, procédera à une annonce concernant les soins et les services offerts à l'Hôpital de Chicoutimi, et ce, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann.

DATE : Le mardi 10 septembre 2019



HEURE : 10 h



LIEU : Hôpital de Chicoutimi

Amphithéâtre Beauchamp (Salle F0-017)

305, rue Saint Vallier

Chicoutimi (QC) G7H 5H6

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789