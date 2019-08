Invitation aux médias - Annonce concernant les soins et les services de santé offerts à la population de la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, accompagnée du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, monsieur Jonatan Julien, procédera à une annonce concernant les soins et les services de santé offerts à l'Hôpital de Sept-Îles ainsi que le soutien offert aux organismes communautaires de la Côte-Nord.

DATE : Le jeudi 15 août 2019



HEURE : 11 h 00



LIEU : Salle des Métallos, 3-C-29 (3e étage)

Hôpital de Sept-Îles

45, rue du Père-Divet

Sept-Îles (Québec) G4R 3N7

