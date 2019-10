Invitation aux médias - Annonce concernant les soins et les services de santé offerts à la Nation huronne-wendat

WENDAKE, QC, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, accompagnée de la ministre responsable des Affaires autochtones, madame Sylvie D'Amours, procédera à une annonce concernant les soins et les services de santé offerts à la Nation huronne-wendat dans la région de la Capitale-Nationale.

DATE : Le mercredi 16 octobre 2019



HEURE : 9 h 30



LIEU : Salle Socca (division 1)

Complexe sportif de Wendake

100, rue Grand Chef Thonnakona

Wendake (Québec) G0A 4V0

