Invitation aux médias - Annonce concernant les soins et les services de santé offerts à l'Hôpital de Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et ministre déléguée au Développement économique régional, madame Marie-Ève Proulx, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, procédera à une annonce concernant les soins et les services de santé offerts à l'Hôpital de Rimouski dans la région du Bas-Saint-Laurent.

DATE : Le jeudi 17 octobre 2019

HEURE : 13 h 30

LIEU : Hôpital de Rimouski

Salle D-5126

150, avenue Rouleau

Rimouski (Québec) G5L 5T1

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789; Amélie Dionne, Directrice des communications et attachée de presse de la Ministre déléguée au Développement économique régional, 418 691-5650