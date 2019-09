Invitation aux médias - Annonce concernant les infrastructures et les espaces de jeux extérieurs dans les CPE

QUÉBEC, 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant les projets d'investissements en infrastructure. Pour l'occasion, il sera accompagné du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, et de la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours.

DATE : 5 septembre 2019



HEURE : 10 h



LIEU : CPE Les petits patriotes 2105, rue Guy Deux-Montagnes (Québec) J7R 1W6

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, antoine.deladurantaye@mfa.gouv.qc.ca