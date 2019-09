Invitation aux médias - Annonce concernant le Théâtre Palace Arvida

QUÉBEC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, convient les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant le Théâtre Palace Arvida. La mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, participera également à l'événement.

Date : 9 septembre 2019



Heure : 13 h



Lieu : Foyer du théâtre de la Banque nationale

Cégep de Chicoutimi

534, rue Jacques-Cartier Est

Chicoutimi (Québec) G7H 1Z6

