Invitation aux médias - Annonce concernant le Théâtre du Bic

QUÉBEC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant le Théâtre du Bic.

Date : Jeudi 3 octobre 2019



Heure : 9 h



Lieu : Théâtre du Bic

50, route du Golf-du-Bic

Le Bic (Québec) G0L 1B0

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310