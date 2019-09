Invitation aux médias - Annonce concernant le soutien offert aux organismes communautaires de la région du Bas-Saint-Laurent

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, madame Marie-Ève Proulx, procédera à une annonce concernant le soutien offert aux organismes communautaires de la région du Bas-Saint-Laurent, et ce, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann. Pour l'occasion, la ministre Proulx sera accompagnée du député de Rivière-du-Loup - Témiscouata, monsieur Denis Tardif.

DATE : Le mardi 10 septembre 2019



HEURE : 14 h



LIEU : Bibliothèque municipale Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup

67, rue du Rocher

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1J8

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789