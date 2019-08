Invitation aux médias - Annonce concernant le soutien offert aux organismes communautaires de la région de Chaudière-Appalaches

MONTMAGNY, QC, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, madame Marie-Eve Proulx, procédera, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, à une annonce concernant le soutien offert aux organismes communautaires de la région de Chaudière-Appalaches.

DATE : Le vendredi 23 août 2019



HEURE : 10 h



LIEU : Hall d'entrée

Bureau de la municipalité régionale de comté de Montmagny

6, rue Saint-Jean-Baptiste Est

Montmagny (Québec) G5V 1N5

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789