Invitation aux médias - Annonce concernant le soutien aux proches aidants de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, accompagnée de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal, madame Chantal Rouleau, procédera à une annonce concernant le soutien aux proches aidants de la Ville de Montréal.

DATE : Le vendredi 11 octobre 2019



HEURE : 9 h 00



LIEU : Centre Évasion

Salle située au Pavillon D, Nord-ouest du solarium, 4e étage

3530, rue Jean-Talon Ouest

Montréal (QC) H3R 2G2

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 456-2756; Sarah Bigras, Attachée de presse de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 446-5911