Invitation aux médias - Annonce concernant le projet « Agir ensemble » dans la région de la Montérégie

QUÉBEC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant le projet d'école communautaire et d'intervention de quartier, « Agir ensemble ».

DATE : Le jeudi 20 juin 2019



HEURE : 9 h 30



LIEU : Cour d'école, près du jardin communautaire

École Lionel-Groulx

2725, rue Plessis

Longueuil (Québec) J4L 1S3

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 561-6814