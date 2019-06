Invitation aux médias - Annonce concernant le modèle de gestion et de gouvernance en santé et en services sociaux de la région de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, monsieur André Lamontagne, feront une annonce importante concernant le modèle de gestion et de gouvernance en santé et en services sociaux de la région de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

DATE : Le vendredi 7 juin 2019*



HEURE : 14 h



LIEU : Salles 1016-1017, situées au rez-de-chaussée

CLSC Drummond

350, rue Saint-Jean

Drummondville (Québec) J2B 5L4

*Sous réserve que les membres de l'Assemblée nationale acceptent d'être saisis du projet de loi.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789