Invitation aux médias - Annonce concernant le Fonds vert et la transition énergétique

QUÉBEC, le 24 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charrette et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, invitent les représentants des médias à une conférence de presse où ils procéderont à une annonce concernant le Fonds vert et la transition énergétique.

Date : Le 25 juin 2019



Heure : 11 h 15



Lieu : Édifice Marie-Guyart

Hall d'entrée principal

675, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5X9

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: SOURCES : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3911; Claude Potvin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 418 643-7295; INFORMATION : Relations médias, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3991; Relations médias, Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tél. : 418-627-8609 poste 3071