Invitation aux médias - Annonce concernant la prévention des commotions cérébrales

QUÉBEC, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, madame Isabelle Charest, procéderont à une annonce conjointe concernant la prévention des commotions cérébrales.

DATE : Le mardi 24 septembre 2019



HEURE : 9 h 30



LIEU : Centre sportif Marc-Simoneau de Beauport

Mezzanine du terrain de soccer intérieur

3500, rue Cambronne

Québec (QC) G1E 7H2

