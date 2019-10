Invitation aux médias - Annonce concernant la prestation de services de santé et de services sociaux dans les communautés cries

CHISASIBI, QC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, ainsi que la ministre responsable des Affaires autochtones, madame Sylvie D'Amours, procéderont à une annonce concernant les services de santé et les services sociaux offerts à la population crie.

DATE : Le lundi 7 octobre 2019



HEURE : 14 h



LIEU : Mitchuap Building

Salle : Mitchuap Banquet Hall (2ième étage)

13, Maamuu Road

Chisasibi (QC) J0M 1E0

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789