Invitation aux médias - Annonce concernant la mise en place d'un programme de certification à la norme ISO 50001 au Québec pour soutenir les entreprises dans leur transition énergétique

GATINEAU, QC, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce concernant la mise en place d'un programme de certification à la norme ISO 50001 au Québec pour soutenir les entreprises dans leur transition énergétique.

Pour l'occasion, il sera accompagné par Mme Dominique Deschênes, directrice générale des opérations et de l'innovation de Transition énergétique Québec, de M. Maxime Cossette, vice-président Développement durable et Biomatériaux de la société Kruger et de M. Francis Jacques, responsable de programme du Bureau de normalisation du Québec.

AIDE-MÉMOIRE



Date : 8 novembre 2019



Heure : 14 h



Endroit : Produits Kruger S.E.C.- Usine de Gatineau

Entrepôt de Flexo

20, rue Laurier

Gatineau (Québec) J8X 4H3

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Tél. : 418 643-2181

