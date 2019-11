Invitation aux médias - Annonce concernant l'Hôpital régional de Portneuf

PORTNEUF, QC, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, procédera à une annonce concernant l'Hôpital régional de Portneuf, situé sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Pour l'occasion, la ministre McCann sera accompagnée du député de Portneuf, monsieur Vincent Caron.

DATE : Le lundi 4 novembre 2019

HEURE : 10 h 30

LIEU : Salle C-26 (Rez-de-chaussée)

Hôpital régional de Portneuf

700, rue Saint-Cyrille

Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1

** L'entrée se fait par la porte située au fond du stationnement de l'urgence.

