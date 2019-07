Invitation aux médias : 1re pelletée de terre pour Origine - Habitation durable, le mardi 6 août 2019

MONTRÉAL, le 23 juill. 2019 /CNW Telbec/ - District Atwater invite les représentantes et les représentants des médias à la première pelletée de terre qui soulignera le début des travaux de construction du projet Origine - Habitation durable.

Nous vous attendons :

Date : mardi 6 août 2019 Heure : 10h30 Lieu : sur le site même du projet, au 4141, boul. LaSalle, Verdun

C'est avec grand plaisir que nous annonçons la présence du maire de l'arrondissement Verdun, M. Jean-François Parenteau, de Madame Isabelle Melançon, députée de Verdun, ainsi que de partenaires et franchisés réjouis par le projet.

Origine - Habitation durable en quelques lignes

Ayant à cœur le développement viable, District Atwater présente son tout dernier projet au design biophilique : Origine - Habitation durable.

S'intégrant parfaitement à l'identité de Verdun, le caractère unique des 64 habitations d'Origine se définit, entre autres, par l'abondante végétation intégrée à l'architecture et par la collaboration avec les acteurs locaux, qui a débuté lors de la consultation du milieu en amont du projet. Liant le bord de l'eau et les artères commerciales, Origine - Habitation durable est la réponse à un mode de vie actif, épicurien et sans compromis sur l'accessibilité.

À propos de District Atwater

Lauréate de nombreux prix, District Atwater est une entreprise montréalaise spécialisée dans le développement responsable de copropriétés depuis plus de quinze ans. Solidement implantée dans le Grand Sud-Ouest de la ville, l'entreprise propose des espaces de vie au design intelligent, écoconçus et entièrement repensés pour être parfaitement adaptés à la vie en milieu urbain.

Renseignements: Pour plus d'information ou pour confirmer votre présence, veuillez contacter le 514 969 7237, ou envoyer un courriel à : catherine.degrandpre@piron-associes.com d'ici au 2 août prochain.