INVITATION AU SOMMET JEUNESSE : POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE SIMULATION DIPLOMATIQUE DE L'ONU AU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - C'est dans le cadre des évènements majeurs du Symposium Jeunesse, un espace de parole créé par les jeunes et pour les jeunes, avec le soutien du Centre de services scolaire Marguerite Bourgeoys (CSSMB) et en partenariat avec Vision Diversité, que se tiendra, les 21 et 22 avril 2022, le Sommet Jeunesse, portant sur une société plus inclusive. Cette rencontre permettra à plus d'une centaine de jeunes, provenant des écoles secondaires du CSSMB et à leurs invités des centres de services scolaires des Grandes Seigneuries et de Laval, d'enfin se retrouver après deux difficiles années de pandémie et d'isolement, pour se pencher sur les enjeux qui les interpellent.

« Plusieurs défis nous attendent ; parmi eux, l'inclusivité, qui est primordiale pour une reprise de la vie dans un contexte où chaque citoyen trouve sa place dans une société commune à bâtir au quotidien » affirme Malik Dahel, fondateur et secrétaire général du Symposium Jeunesse.

Répartis en deux assemblées générales, les jeunes se pencheront, dans chacune d'elles, sur des enjeux qui les interpellent. La Simulation des Nations unies, traitera des enjeux internationaux, de libertés individuelles et d'éducation à l'échelle de la planète. La Simulation du Québec (SimDUQ) portera quant à elle sur des problématiques québécoises, par exemple les enjeux linguistiques et l'urbanisation.

Regroupés en délégations de trois élèves par école, les adolescents représenteront des pays pour l'international et des régions pour le Québec. Ils se comporteront, l'espace de deux jours, en responsables politiques soucieux du développement du pays ou de la région qui leur est attribué et qu'ils représentent.

Analyse des enjeux, négociations diplomatiques et propositions de résolutions pour représenter leur délégation en collaboration avec d'autres élèves dans un but défini : Trouver des solutions et proposer des projets pour relever les défis que pose chacun de ces enjeux, dans la perspective d'une société plus inclusive. Tout cela dans un esprit d'implication et de rigueur, avec un véritable sens du dialogue.

« Le CSSMB est fier de soutenir l'initiative d'un groupe de jeunes provenant de ses écoles secondaires afin de réfléchir, discuter et suggérer de solutions constructives aux grands enjeux actuels», déclare Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB. »

Une fois de plus, les jeunes prendront la parole pour dire leur vision d'une société dont ils font activement partie et tisseront ces liens qui leur permettront de croire à un monde qui pourrait être et sera différent, durable et solidaire, dans lequel chacun d'entre eux pourra faire une différence dans une société plus inclusive.

INVITATION À TOUS

Le grand public est invité, à titre d'observateur, à assister à cette impressionnante

expérience portée entièrement par le dynamisme des jeunes.

Quand : Vendredi 22 avril, entre 10 h et 12 h ou entre 14 h 30 et 15 h 30

Inscrivez-vous dès maintenant à [email protected]

Source: Noémie Bélisle-Gervais, Responsable des communications, Symposium Jeunesse

SOURCE Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Renseignements: Aida Kamar, Vision diversité, Responsable des communications, 514 894-9500, [email protected]