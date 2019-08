Invitation au Rendez-vous Mondou - Festival canin les 17 et 18 août au Centre de la nature de Laval

Dans le cadre de l'édition 2019 du Rendez-vous Mondou - Festival canin, les visiteurs pourront participer à plusieurs activités en compagnie de leur chien. Au programme : conseils d'experts, démonstrations d'agilité et essais grand public, participation à des courses aux leurres, espace Club des éleveurs offrant des notions d'éducation canine portant sur plusieurs races, plus de 40 exposants spécialisés en nutrition, produits et services dérivés, parcours à l'aveugle et yoga canin présentés par Mira, clinique de micropuçage et plus encore.

Nouveautés 2019

EN PRIMEUR : Projection, dans le parc, du film Royal Corgi samedi le 17 août dès 20 h. En cas de pluie, l'activité sera annulée.

: Projection, dans le parc, du film samedi le 17 août dès 20 h. En cas de pluie, l'activité sera annulée. Grande Marche canine : Venez marcher avec votre chien, de n'importe quelle race, les 17 et 18 août de 13 h à 15 h, sur un parcours de 2 km à travers les sentiers du superbe Centre de la nature. Les promenades culmineront par une prise de photo officielle. Les chiens participant à la marche recevront gratuitement un foulard Mondou, en plus de profiter de stations de repos et de bols d'eau pour se rafraîchir tout au long du parcours. Bonus ! Une carte-cadeau de 500 $ chez Mondou sera offerte en prix de présence dans le cadre de cette activité.

Programmation

SCÈNE MONDOU : Conférences de spécialistes en comportement animal (CaniChazz - prévention des morsures et reconnaissance des signes de stress auprès des enfants et Éduchateur - Entre chien et chat).

Conférences de spécialistes en comportement animal (CaniChazz - prévention des morsures et reconnaissance des signes de stress auprès des enfants et Éduchateur - Entre chien et chat). ZONE POUR ENFANTS MONDOU : Mascotte, coloriage, maquillage et jeux gonflables.

Mascotte, coloriage, maquillage et jeux gonflables. ZONE CLUB ÉLEVEURS MONDOU: Éducation sur plusieurs races de chiens par des gens passionnés et qualifiés, membres du Club des Éleveurs Mondou (chiens sur place).

Éducation sur plusieurs races de chiens par des gens passionnés et qualifiés, membres du Club des Éleveurs Mondou (chiens sur place). ZONE NUTRITION VETDIET : Une allée complète dédiée à la nutrition et présentée par Vetdiet. Une occasion de recevoir conseils et gâteries pour les toutous.

Une allée complète dédiée à la nutrition et présentée par Vetdiet. Une occasion de recevoir conseils et gâteries pour les toutous. ZONE CLUB CÂLIN : Espace réservé exclusivement aux membres du Club Câlin et ses futurs membres. Service gratuit de coupe-griffes offert par nos experts MonToiletteur, gravure de médailles et pèse-toutou. Profitez de la présence d'une spécialiste en comportement canin pour répondre à toutes vos questions. Venez tourner la roue pour courir la chance de gagner l'un des nombreux prix offerts par nos nouveaux partenaires du Club Câlin, puisqu'être fidèle c'est payant. Plus de 1000 $ en prix à gagner ! Recevez au passage un petit rafraîchissement... pour votre chien !

Espace réservé exclusivement aux membres du Club Câlin et ses futurs membres. Service gratuit de coupe-griffes offert par nos experts MonToiletteur, gravure de médailles et pèse-toutou. Profitez de la présence d'une spécialiste en comportement canin pour répondre à toutes vos questions. Venez tourner la roue pour courir la chance de gagner l'un des nombreux prix offerts par nos nouveaux partenaires du Club Câlin, puisqu'être fidèle c'est payant. Plus de 1000 $ en prix à gagner ! Recevez au passage un petit rafraîchissement... pour votre chien ! ZONE MIRA : La Fondation sera sur place pour l'événement. Une partie des profits de l'événement sera versée à la Fondation. Une occasion idéale pour les visiteurs de découvrir leur mission tout en participant à une séance de yoga de 30 minutes avec chiots Mira, ou encore de vivre l'expérience d'un parcours à l'aveugle accompagné d'un chien-guide.

Photos téléchargeables ici

Vidéo de l'édition 2018 accessible ici

Programmation complète ici

Pour partager cette nouvelle sur les réseaux sociaux, utiliser @mondou_calin et #mondou_calin

Pour en savoir plus, visitez notre site ou suivez-nous sur Facebook :

Site internet

https://www.mondou.com/fr-CA/evenements?origin=footer&c1=a-propos&c2=evenements&clickedon=evenements

Facebook

https://www.facebook.com/events/492044534884448

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 67, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 700 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis maintenant 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

SOURCE Mondou

Renseignements: Relations médias : Valérie Gonzalo, BePR Communications, 514 626-6976, valerie.gonzalo@bepr.ca