Invitation à voir deux films remarquables sur la Palestine et sur Gaza

MONTRÉAL, le 11 avril 2026 /CNW/ - Les Amis de la cinéaste franco-iranienne Sepideh Farsi vous invitent, ce samedi 11 avril 2026, au cinéma J.A. De Sève de l'Université Concordia, 1400 Boulevard Maisonneuve Ouest, à la projection de son long métrage documentaire, sous-titré en français, Put Your Soul on Your Hand and Walk.

Il sera précédé de Chapitre VII. La Palestine à côté, demain, un moyen métrage fiction du réalisateur, spécialiste du Moyen-Orient, Bernard Cornut.

Sepideh Farsi, figure majeure du cinéma iranien, a échangé un an avec Fatma Hassoun, photojournaliste gazaouie qui documentait la vie quotidienne dans l'enclave palestinienne. Fatma a été tuée, avec 9 membres de sa famille, dans un bombardement israélien le 16 avril 2025, au lendemain de la nomination du film au dernier Festival de Cannes.

À l'âge de 16 ans, à la prise du pouvoir par les mollahs, Sepideh Farsi a été incarcérée et battue 8 mois à la prison de Machhad pour avoir caché un dissident politique iranien. Avant d'être interdite d'université, puis de s'exiler en France en 1984.

Bernard Cornut, lui, lancera la soirée avec Chapitre VII. La Palestine à côté, demain.

Bernard Cornut est un spécialiste du Moyen Orient depuis plus de 30 ans. Dans Chapitre VII. La Palestine à côté, demain, un couple en voyage de noces retrouve ses racines. Ils découvrent la Palestine historique et ses thèmes éternels : la terre, la sécurité, la mémoire et le retour dans une approche constructive et porteuse d'espoir. Le Chapitre VII de la Charte de l'ONU permet au Conseil de sécurité de prendre des mesures coercitives (sanctions, force armée) pour maintenir la paix. Il est souvent invoqué pour exiger la solution de deux États (Israël et Palestine). Il est considéré comme un outil pour forcer l'application du partage de 1947 et la création d'un État palestinien. Monsieur Cornut, sera là pour la période de Q&R.

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SOURCE Amis de Sepideh Farsi

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