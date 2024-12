INVITATION À LA PRESSE - Découvrez en primeur : Foules. Laboratoire humain

QUÉBEC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Le Musée de la civilisation vous invite à découvrir en primeur

Foules. Laboratoire humain

Une exposition conçue par la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris en partenariat avec le Max Planck Institute for Human Development et adaptée par le Musée de la civilisation.

Mercredi 18 décembre 2024 à 10 h 30

Musée de la civilisation

(85, rue Dalhousie)

Si personne ne conçoit la foule de la même façon, celle-ci est faite d'interactions desquelles émergent de nombreux phénomènes. Dans ce laboratoire pas comme les autres, on décortique tout cela par une double expérience : vivre la foule et s'en extraire pour l'analyser. Intrigante et complexe, la foule se révèle, permettant au public d'en comprendre les principales caractéristiques, la façon dont elle s'étudie et ses effets sur nous-même, les autres et le monde.

SOURCE Musée de la civilisation

Relations de presse : Québec, Anne-Sophie Desmeules, 418 643-2158 poste 208 ; courriel : [email protected]; Montréal : Rosemonde Gingras, 514 458-8355 ; courriel : [email protected]