Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires record pour 2022-2024 - Près de 7 G$ pour les infrastructures de transport et la relance économique du Québec

MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, confirme des investissements de 6 771 028 000 $ dans les infrastructures routières, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires. Il s'agit d'un montant record. Ces sommes substantielles confirment la volonté du gouvernement du Québec de contribuer à la relance économique et de poursuivre l'amélioration de l'état des infrastructures sur tout le territoire du Québec.

En plus d'assurer à la population des réseaux de transport sécuritaires et de qualité, ces sommes auront des retombées économiques et sociales significatives dans l'ensemble des régions du Québec tout en constituant un levier important pour la poursuite de la relance économique.

« Depuis le début de mon mandat, je fais de l'amélioration de la sécurité et du maintien de l'état de nos routes et de nos ponts une priorité. Il est essentiel que les Québécoises et Québécois bénéficient de meilleures infrastructures de transport, qui ont été négligées par le passé. Les centaines de chantiers qui se mettront en branle au cours des deux prochaines années contribueront à sécuriser nos infrastructures partout sur le territoire, en plus de figurer parmi les solutions fortes et efficaces pour soutenir la reprise économique déjà en cours. »

Les sommes investies à l'échelle du Québec se répartissent comme suit jusqu'en 2024 :

1 468 439 000 $ pour des chaussées en bon état;



2 689 678 000 $ pour des structures en bon état;



2 256 745 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



1 755 000 $ pour des projets maritimes;



225 737 000 $ pour des projets ferroviaires;



113 523 000 $ pour des projets aéroportuaires;



15 151 000 $ afin d'assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Grâce à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure , 40 projets agiront comme leviers de la relance économique en cours au Québec.

, 40 projets agiront comme leviers de la relance économique en cours au Québec. Ces sommes contribueront au maintien de plus d'un demi-million d'emplois directs et indirects dans l'ensemble des régions du Québec.

