Investissements routiers et aéroportuaires 2021-2023 - Plus de 182 M$ pour maintenir et développer les infrastructures de transport et contribuer à la relance économique de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, annoncent des investissements de 182 385 000 $ pour les deux prochaines années afin d'assurer le maintien et l'amélioration des infrastructures routières et aéroportuaires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit d'une somme supérieure à celle annoncée l'an dernier, ce qui contribuera également à la relance économique de la région et du Québec tout entier.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'annonce d'aujourd'hui, combinée à celles faites dans toutes les régions du Québec, aura des retombées économiques et sociales significatives. En effet, en contribuant au maintien de plus d'un demi-million d'emplois directs et indirects partout sur le territoire québécois, ces investissements publics généreront également des retombées économiques de plusieurs milliards de dollars chaque année, en plus d'assurer à la population des réseaux de transport sécuritaires et de qualité.

Citations

« À nouveau cette année, votre gouvernement démontre que d'investir massivement dans le maintien et l'amélioration de l'état des routes et des structures en Abitibi-Témiscamingue est une priorité. Nous souhaitons que la relance économique passe notamment par le secteur des transports, dont par la réalisation des nombreux projets dévoilés aujourd'hui. Grâce à l'implication soutenue de mes collègues députés, jamais un gouvernement n'aura autant investi dans la réfection des infrastructures de transport de votre région. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce d'aujourd'hui sera sans doute reçue comme une bouffée d'air frais par la population de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le contexte actuel, nous avons grandement besoin d'investissements pour maintenir et créer des emplois chez nous. De plus, la réalisation de ces projets améliorera concrètement notre qualité de vie en permettant des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces sur l'ensemble de notre réseau. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je me réjouis de l'annonce faite aujourd'hui. Nous le savons tous, le maintien et l'amélioration des infrastructures routières et aéroportuaires sont cruciaux pour notre grande région, qui en a bien besoin. La sécurité des citoyennes et des citoyens est une priorité, et ces investissements démontrent la volonté du ministère des Transports de s'y attaquer. De plus, ils contribueront à la relance économique postpandémie. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue se répartissent comme suit :

106 738 000 $ pour des chaussées en bon état;



37 715 000 $ pour des structures en bon état;



37 008 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



924 000 $ pour des projets aéroportuaires.

Parmi les projets annoncés, mentionnons :

la correction de la courbe Brière et l'ajout d'une voie de dépassement à Rivière-Héva;



la reconstruction du pont de la rivière Barrière, à Rémigny;



l'asphaltage de la route 109, de Pikogan à Saint-Félix-de-Dalquier;



la reconstruction du pont de la rivière du Portage sur le chemin de Val-Clermont Est, à Clermont ;

;

la reconstruction du pont de la rivière Laverlochère sur le 6 e Rang, à Fugèreville.

Rang, à Fugèreville. Grâce à l'adoption de la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, quatre projets seront réalisés plus rapidement dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Malgré le contexte de la pandémie de COVID-19, plusieurs projets ont été menés à terme en 2020, par exemple :

la réfection de la route 117 en milieu urbain, à Rivière-Héva;



la réfection de la route 111 et l'aménagement d'une voie de virage à gauche, à Amos;



la correction d'une courbe pour améliorer la sécurité dans le secteur de Val-Senneville , à Val-d'Or .

