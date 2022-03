Investissements routiers 2022-2024 - Plus de 253 M$ pour la Mauricie : le gouvernement du Québec en action!

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but d'assurer le maintien et l'amélioration de l'état des infrastructures routières de la région de la Mauricie, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce des investissements de 253 252 000 $ pour les deux prochaines années. Il s'agit d'un montant record.

Les sommes allouées se traduiront par la mise en œuvre de projets importants, tels que :

le remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette;

les travaux de renforcement du pont des Piles, à Shawinigan , et la construction de la nouvelle structure;

, et la construction de la nouvelle structure; la reconstruction du pont sur le boulevard Thibeau, au-dessus du chemin de fer Québec- Gatineau ;

; l'asphaltage de près de 20 kilomètres de l'autoroute 40, dans les municipalités de Batiscan , de Maskinongé, de Sainte-Anne -de-la-Pérade, de Sainte-Geneviève-de- Batiscan et de Trois-Rivières.

Ces derniers font partie des 69 projets prévus pour la région de la Mauricie. Ils permettront aux citoyennes et citoyens de bénéficier de réseaux de transport sécuritaires et de qualité. Dans le contexte actuel, ces investissements auront des retombées significatives dans la poursuite de la relance économique de l'ensemble des communautés.

Citations

« Le secteur des transports ainsi que le maintien et l'amélioration de l'état des routes et des infrastructures constituent un levier majeur pour la vitalité de nos régions. Les chantiers occupent un rôle considérable dans la création d'emplois de qualité, le développement touristique et commercial ou tout simplement dans notre quotidien. C'est pour l'ensemble de ces raisons que notre gouvernement est fier d'investir massivement en Mauricie pour maintenir l'état de nos actifs et sécuriser notre réseau. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cet engagement ferme de la part de notre gouvernement aura des retombées tangibles et positives qui profiteront à toute la collectivité. La mise en œuvre de ces nombreux projets permettra aux usagers et aux citoyens de la Mauricie de bénéficier de déplacements plus efficaces et sécuritaires et améliorera ainsi leur qualité de vie. Nous allons suivre avec intérêt le développement de ces travaux au cours des prochaines années. »

M. Jean Boulet, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, Mme Sonia Lebel, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale et députée de Champlain, M. Simon Allaire, député de Maskinongé et Mme Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Mauricie se répartissent comme suit :

57 737 000 $ pour des chaussées en bon état;



183 643 000 $ pour des structures en bon état;



11 872 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire.

Deux projets ciblés par la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure agiront comme leviers de la relance économique en cours au Québec.

agiront comme leviers de la relance économique en cours au Québec. En 2021, plusieurs projets ont été menés à terme, dont :

les travaux de réfection de membrures du pont Laviolette, à Trois-Rivières;



l'asphaltage de plus de 30 kilomètres de la route 159, à Sainte-Anne -de-la-Pérade, à Saint-Prosper -de- Champlain , à Saint-Tite , à Grandes-Piles et à Saint-Roch -de-Mékinac;

-de-la-Pérade, à -de- , à , à et à -de-Mékinac;

la démolition de l'ancienne structure dans le cadre du projet de reconstruction du pont situé sur la route 159, au-dessus de la rivière Batiscan , à Saint-Stanislas .

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2022-2024

Balado du MTQ : la planification annuelle des projets routiers

