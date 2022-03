Investissements routiers 2022-2024 - Plus de 176 M$ pour le Centre-du-Québec : le gouvernement du Québec en action!

DRUMMONDVILLE, QC, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans le but d'assurer le maintien et l'amélioration de l'état des infrastructures routières de la région du Centre-du-Québec, le député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, le député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement, M. Sébastien Schneeberger, et le député d'Arthabaska et whip en chef, M. Eric Lefebvre, au nom du ministre des Transports, M. François Bonnardel, annoncent des investissements de 176 149 000 $ pour les deux prochaines années. Il s'agit d'un montant record.

Les sommes allouées se traduiront par la mise en œuvre de projets importants, tels que :

le réaménagement de l'intersection du boulevard de Port-Royal avec les bretelles de l'autoroute 55, à Bécancour;

avec les bretelles de l'autoroute 55, à Bécancour; l'asphaltage de la route 255 à Kingsey Falls , à Saint-Félix-de-Kingsey et à Saint-Lucien ;

, à Saint-Félix-de-Kingsey et à ; la reconstruction du pont d'étagement de la route 255, à Saint-Cyrille-de-Wendover .

Ces derniers font partie des 74 projets prévus pour la région du Centre-du-Québec. Ils permettront aux citoyennes et citoyens de bénéficier de réseaux de transport sécuritaires et de qualité. Dans le contexte actuel, ces investissements auront des retombées significatives dans la poursuite de la relance économique de l'ensemble des communautés.

« Le secteur des transports ainsi que le maintien et l'amélioration de l'état des routes et des infrastructures constituent un levier majeur pour la vitalité de nos régions. Les chantiers occupent un rôle considérable dans la création d'emplois de qualité, le développement touristique et commercial ou tout simplement dans notre quotidien. C'est pour l'ensemble de ces raisons que notre gouvernement est fier d'investir massivement dans le Centre-du-Québec pour maintenir l'état de nos actifs et sécuriser notre réseau. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cet engagement ferme de la part de notre gouvernement aura des retombées tangibles et positives qui profiteront à toute la collectivité, et j'en suis très heureux. La mise en œuvre de ces nombreux projets permettra aux citoyens de bénéficier de déplacements plus efficaces et sécuritaires et améliorera ainsi leur qualité de vie. C'est avec grand intérêt que je suivrai le développement de ces travaux au cours des prochaines années. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches

« Notre gouvernement poursuit la mise en œuvre de son engagement fort de réparer et d'améliorer nos infrastructures routières. Trop longtemps, elles ont été négligées par des gouvernements qui n'en ont pas pris soin. Nous, nous apporterons notre contribution afin d'assurer la sécurité des usagers et de rehausser la qualité de roulement des gens d'ici comme de ceux qui visitent notre région. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Je suis heureux aujourd'hui de constater l'ensemble des travaux qui auront lieu au Centre-du-Québec, mais plus particulièrement sur le territoire d'Arthabaska-L'Érable. Il s'agit de chantiers qui seront déployés lors des deux prochaines années afin de sécuriser les déplacements dans l'ensemble de la région. Je n'ai qu'à penser à l'ensemble des travaux d'amélioration de la sécurité de la route 116 qui seront mis de l'avant entre Victoriaville et Lyster. Cette annonce permettra également des retombées économiques et sociales considérables. Je profite de l'occasion pour remercier mes collègues de la région du Centre-du-Québec, ainsi que François Bonnardel, ministre des Transports, pour cette annonce bénéfique pour l'ensemble de la circonscription d'Arthabaska-L'Érable. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« Ces investissements routiers viennent répondre aux préoccupations de bon nombre de mes concitoyennes et concitoyens pour qui la sécurité et la fluidité de la circulation sur notre territoire constituent des enjeux importants. En outre, ces améliorations seront particulièrement bienvenues dans la perspective de forte croissance économique attendue à la suite des annonces récentes d'investissements majeurs dans le parc industriel et portuaire de Bécancour. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre, volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation

Les sommes investies dans la région du Centre-du-Québec se répartissent comme suit :

81 050 000 $ pour des chaussées en bon état;



51 075 000 $ pour des structures en bon état;



43 904 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire;



120 000 $ afin d'assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Deux projets ciblés par la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure agiront comme leviers de la relance économique en cours au Québec.

agiront comme leviers de la relance économique en cours au Québec. En 2021, plusieurs projets ont été menés à terme, dont :

la reconstruction du pont d'étagement situé sur le 9 e rang de Wendover , au-dessus de l'autoroute 20, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil ;

rang de , au-dessus de l'autoroute 20, à ;

la reconstruction du pont de la route 132, au-dessus de la rivière Godefroy, à Bécancour;



la réfection de la route 132, entre la rivière Gentilly et le secteur urbain, et la réfection de la route 263, entre la limite municipale de Sainte-Marie-de-Blandford et le chemin des Milans, à Bécancour.

