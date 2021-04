Investissements routiers 2021-2023 - Près d'un demi-milliard de dollars pour maintenir et développer les infrastructures de transport et contribuer à la relance économique de la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 19 avril 2021 /CNW/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce des investissements de 497 580 000 $ pour les deux prochaines années afin d'assurer le maintien et l'amélioration des infrastructures routières de la région de la Capitale-Nationale. Ces sommes importantes contribueront également à la relance économique de la région et du Québec tout entier.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'annonce d'aujourd'hui, combinée à celles faites dans toutes les régions du Québec, aura des retombées économiques et sociales significatives. En effet, en contribuant au maintien de plus d'un demi-million d'emplois directs et indirects partout sur le territoire québécois, ces investissements publics généreront également des retombées économiques de plusieurs milliards de dollars chaque année, en plus d'assurer à la population des réseaux de transport sécuritaires et de qualité.

« À nouveau cette année, votre gouvernement démontre que d'investir massivement dans l'amélioration et le maintien en bon état des routes et des structures de la région de la Capitale-Nationale est une priorité. Nous souhaitons que la relance économique passe notamment par le secteur des transports, avec la réalisation des nombreux projets dévoilés aujourd'hui. Grâce à l'implication soutenue de mes collègues députés, jamais un gouvernement n'aura autant investi dans la réfection des infrastructures de transport de votre région. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cette annonce sera reçue comme une bouffée d'air frais par nos citoyennes et citoyens de la Capitale-Nationale. Dans le contexte actuel, nous avons grandement besoin d'investissements pour maintenir et créer des emplois dans notre région, et votre gouvernement en est conscient. La réalisation de ces projets améliorera concrètement notre qualité de vie en permettant des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces sur l'ensemble de notre réseau. »

Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis fier de ces investissements majeurs de notre gouvernement qui vont permettre de sécuriser nos infrastructures et d'améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements, et ce, tant pour les citoyennes et citoyens de La Peltrie que pour l'ensemble de la population québécoise. »

Éric Caire, député de La Peltrie, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

« Ces investissements majeurs permettront l'entretien et l'amélioration de notre réseau routier dans le secteur de Charlesbourg. Cela signifie des déplacements plus fluides, mais surtout plus sécuritaires pour nos citoyennes et citoyens. Je tiens à souligner l'élargissement de l'autoroute Laurentienne ainsi que les travaux d'asphaltage et de réfection des ponts d'étagement de l'autoroute Félix-Leclerc, qui feront le bonheur de notre population. »

Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nos citoyennes et citoyens de Vanier-Les Rivières seront ravis des investissements que notre gouvernement fait pour leur sécurité et leur mobilité. Pour nous, il est important que notre population puisse avoir accès à des infrastructures en bon état, et nous prenons les moyens de nos ambitions. J'en profite également pour remercier mon collègue François Bonnardel! »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières

« Je suis très fière que notre gouvernement investisse massivement dans nos infrastructures routières. La mobilité est un enjeu important. Ces travaux permettront d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Jean-Talon, en plus d'assurer un réseau sécuritaire et adapté à nos besoins. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

« Un tel investissement de la part de notre gouvernement aura incontestablement un effet majeur sur le quotidien des Portneuvoises et des Portneuvois. Nous poursuivons la cadence afin d'améliorer nos infrastructures pour des déplacements plus sécuritaires, plus efficaces et plus fluides. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Pour la région de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, l'entretien de nos routes est essentiel pour une économie en santé. Je suis très heureuse de constater que notre gouvernement déploie les efforts nécessaires pour maintenir nos infrastructures routières en bon état tout en soutenant les emplois déjà existants. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis très heureux de cette annonce, c'est une excellente nouvelle pour la circonscription de Chauveau! Nos routes doivent être non seulement sécuritaires, mais en plus répondre aux besoins de nos secteurs en matière de circulation. Ces investissements dans nos infrastructures routières favoriseront ainsi la relance économique et le maintien des emplois. Notre gouvernement nous prouve, encore une fois, qu'il est à l'écoute. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement

« Notre gouvernement comprend l'importance d'investir dans nos infrastructures régionales et la somme annoncée aujourd'hui le prouve une fois de plus. Pour nous, la sécurité de notre population est une priorité et il en demeurera toujours ainsi. Je tiens à remercier mon collègue François Bonnardel, qui abonde dans le même sens. »

Jean-François Simard, député de Montmorency

Les sommes investies dans la région de la Capitale-Nationale se répartissent comme suit :

98 147 000 $ pour des chaussées en bon état;



244 697 000 $ pour des structures en bon état;



153 139 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



1 597 000 $ pour le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Parmi les projets annoncés, mentionnons :

l'élargissement de l'autoroute Laurentienne (73), en direction nord, entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la rue de la Faune, à Québec;



la réfection de l'autoroute Henri-IV (73) et de trois structures entre le chemin Saint-Louis et le pont Pierre-Laporte, à Québec;

et le pont Pierre-Laporte, à Québec;

l'asphaltage de trois secteurs de la route 367, à Saint-Raymond .

. Grâce à l'adoption de la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, un projet majeur sera réalisé plus rapidement dans la région de la Capitale-Nationale.

Malgré le contexte de la pandémie de COVID-19, plusieurs projets ont été menés à terme en 2020, par exemple :

la construction d'une voie de virage à gauche dans chaque direction, sur la route de la Bravoure (route 369), à l'intersection de la rue Vanier , à Shannon;

, à Shannon;

le projet d'intervention préventive sur les chaussées (projet pilote) sur la route Antonio-Talbot (route 175), dans deux secteurs situés entre la sortie n o 169 et le chemin des Anémones, à Stoneham -et- Tewkesbury ;

169 et le chemin des Anémones, à -et- ;

le réaménagement des intersections de la route de la Grande-Alliance (route 138) avec la côte de l'Église et la rue Leclerc, à Baie-Sainte-Catherine .

