Investissements routiers 2021-2023 - Plus de 174 M$ pour maintenir et développer les infrastructures de transport et contribuer à la relance économique de la région de la Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce des investissements de 174 470 000 $ pour les deux prochaines années afin d'assurer le maintien et l'amélioration des infrastructures routières de la région de la Mauricie. Il s'agit d'une somme supérieure à celle annoncée l'an dernier, ce qui contribuera également à la relance économique de la région et du Québec tout entier.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'annonce d'aujourd'hui aura des retombées économiques et sociales significatives. En effet, en contribuant au maintien de plus d'un demi-million d'emplois directs et indirects partout sur le territoire québécois, ces investissements publics généreront également des retombées économiques de plusieurs milliards de dollars chaque année, en plus d'assurer à la population des réseaux de transport sécuritaires et de qualité.

Citations

« À nouveau cette année, votre gouvernement démontre que d'investir massivement dans le maintien et l'amélioration de l'état des routes et des structures en Mauricie est une priorité. Nous souhaitons que la relance économique passe notamment par le secteur des transports, dont par la réalisation des nombreux projets dévoilés aujourd'hui. Grâce à l'implication soutenue de mes collègues députés, jamais un gouvernement n'aura autant investi dans la réfection des infrastructures de transport de votre région. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce d'aujourd'hui sera sans doute reçue comme une bouffée d'air frais par la population de la région de la Mauricie. Dans le contexte actuel, nous avons grandement besoin d'investissements pour maintenir et créer des emplois chez nous. De plus, la réalisation de ces projets améliorera concrètement notre qualité de vie en permettant des déplacements plus sécuritaires et plus efficaces sur l'ensemble de notre réseau. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Autant comme députée de Champlain que présidente du Conseil du trésor, je dois souligner les répercussions majeures qu'a eu, sur le terrain, l'adoption de la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, puisque celle-ci donne au gouvernement des outils supplémentaires qui permettent une mise en chantier plus rapide tout en assurant une reprise économique efficace. Elle devancera de 12 à 36 mois la réalisation de certains travaux. Dans le comté de Champlain, deux projets d'infrastructure routière seront réalisés plus vite que prévu : l'amélioration de la sécurité et la stabilisation de la route 361, entre l'autoroute 40 et Sainte-Geneviève-de-Batiscan, ainsi que la reconstruction du pont de Batiscan. »

Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain

« C'est avec plaisir que je me joins à mes collègues de la Mauricie pour cette belle annonce du ministère des Transports. L'asphaltage de la route 138 touche particulièrement mon comté, puisque les travaux incluent Louiseville, Yamachiche et Pointe-du-Lac. Je sais à quel point c'était important pour les citoyennes et citoyens, pour avoir été interpellé à ce sujet à plusieurs reprises. Je me réjouis particulièrement de l'élargissement de la route 138 à la hauteur de Pointe-du-Lac, ce qui permettra l'ajout d'une voie cyclable. La réparation de plusieurs ponts était aussi nécessaire dans plusieurs municipalités, et ces travaux vont certainement rassurer mes concitoyennes et concitoyens. Je remercie la direction régionale pour sa très grande collaboration dans ces dossiers. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Dans Laviolette-Saint-Maurice, des projets majeurs de réfection de la structure de chaussée sont en préparation. Bien que la route 155 soit sans contredit l'une des plus belles routes au Québec, cela n'a pas empêché un chemin avoisinant, le chemin Fitzpatrick, d'être déclaré pire route en Mauricie à la suite d'un sondage réalisé par la CAA. Ainsi, la réfection majeure de la structure de la chaussée permettra non seulement d'uniformiser la largeur des voies et des accotements, mais également d'optimiser le drainage de ce chemin. D'importants travaux sont aussi prévus à Shawinigan, Grandes-Piles, Saint-Roch-de-Mékinac et Trois-Rives. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Mauricie se répartissent comme suit :

81 044 000 $ pour des chaussées en bon état;



76 221 000 $ pour des structures en bon état;



17 205 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

Parmi les projets annoncés, mentionnons :

la réfection de la route 153, à Saint-Boniface ;

l'asphaltage de plus de 40 km sur la route 159 dans les municipalités de Sainte-Anne -de-la-Pérade, Saint-Prosper -de- Champlain , Saint-Stanislas , Saint-Tite , Grandes-Piles et Saint-Roch -de-Mékinac

l'asphaltage de plus de 35 km sur la route 138 dans les municipalités de Louiseville , Yamachiche , Trois-Rivières, Champlain , Batiscan et Sainte-Anne -de-la-Pérade.

, , Trois-Rivières, , et -de-la-Pérade. Grâce à l'adoption de la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, deux projets seront réalisés plus rapidement dans la région de la Mauricie.

Malgré le contexte de pandémie de COVID-19, plusieurs projets ont été menés à terme en 2020, par exemple :

la reconstruction du pont Marc-Trudel à Shawinigan ;

l'amélioration de la route 155 à la hauteur du km 107 à La Tuque ;

l'aménagement d'une nouvelle bretelle d'accès à l'autoroute 40 Est à

Trois-Rivières.

Liens connexes

Investissements routiers, ferroviaires, maritimes et aéroportuaires 2021-2023

Balado du MTQ : la planification annuelle des projets routiers

