Investissements pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre - 20 M$ pour accroître la productivité des entreprises agricoles

QUÉBEC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, annonce un soutien financier de 20 millions de dollars afin d'accroître la productivité des exploitations agricoles spécialisées en production végétale ou en apiculture. Cette somme permettra également de favoriser les pratiques de l'agriculture durable. L'annonce a eu lieu à l'occasion du Banquet de la récolte de l'Épatante patate.

Dès le 30 novembre 2023, les entreprises agricoles ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) pourront déposer une demande à l'Initiative ministérielle « Productivité végétale » (IPV) 2023-2025.

Jusqu'à 800 projets permettant d'améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre et de réduire la mortalité des abeilles pourraient voir le jour.

Depuis 2018, plus de 76 millions de dollars ont été investis dans la réalisation de 4 000 projets. En comptant les sommes additionnelles, ce sont 96 millions de dollars au total qui seront versés à travers cette initiative. L'ensemble des entreprises qui avaient bénéficié d'un appui financier par l'entremise des versions précédentes de l'initiative auront accès au plein montant offert en vertu de cette nouvelle mouture.

Les modalités de l'IPV ont également été révisées en vue de simplifier le dépôt d'une demande d'aide financière et d'en accélérer le traitement. Par ailleurs, le taux d'aide financière de base pour les projets en production végétale est fixé à 45 %, tandis qu'il est maintenu à 50 % pour les projets en apiculture. Enfin, le taux d'aide pour les projets qui concernent notamment les entreprises de la relève agricole est bonifié, passant de 10 % à 15 %.

« Avec cette initiative, nos entreprises spécialisées en production végétale et celles pratiquant l'apiculture pourront gagner en productivité. Je me réjouis de la bonification du soutien accordé aux entreprises de la relève. En favorisant la compétitivité de notre secteur agricole, votre gouvernement contribue à accroître notre autonomie alimentaire au bénéfice de tous les Québécois. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Les projets visant l'amélioration de la productivité de la main-d'œuvre doivent permettre à l'entreprise de réaliser un gain d'au moins 40 heures dans une année pour la tâche visée par l'équipement acquis.

Le montant maximal de l'aide financière est de 50 000 $ par demandeur, et ce, pour tous les projets déposés à l'IPV 2023-2025 à partir de son entrée en vigueur.

Le taux d'aide financière se situe entre 45 % et 50 % des dépenses admissibles, selon le projet. Une bonification de 15 % est prévue pour les projets qui concernent les entreprises de la relève agricole, les CUMA et les entreprises en précertification ou certifiées biologiques ainsi que pour les projets réalisés dans l'agglomération des Îles-de-la-Madeleine.

La période de dépôt de projets débutera le 30 novembre 2023 et se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2024 ou jusqu'à l'épuisement des crédits, selon la première éventualité.

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/productivite

