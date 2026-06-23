Investissements Manuvie annonce les distributions en espèces pour juin 2026 à l'égard de certains fonds négociés en bourse Manuvie et de la série FNB des Fonds Manuvie

Investissements Manuvie annonce les distributions en espèces pour juin 2026 à l'égard de certains fonds négociés en bourse Manuvie et de la série FNB des Fonds ManuvieEnglish
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23 juin, 2026, 07:30 ET
En dollars canadiens, sauf indication contraire
TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces pour le mois de juin 2026 pour les fonds négociés en bourse (FNB) Manuvie et de la série FNB des Fonds communs de placement Manuvie, incluant des Fonds communs de placement alternatifs Manuvie (Fonds Manuvie), qui versent des distributions mensuellement, trimestriellement et semestriellement. Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 30 juin 2026 recevront des distributions en espèces payables le 15 juillet 2026.
Les détails des montants de distribution par part sont présentés ci-dessous :
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Nom du FNB/fonds
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Symbole
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Montant de
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Périodicité des
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FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie
|
TERM
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0,029461
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Mensuelle
|
FNB ingénieux d'obligations de base Manuvie
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BSKT
|
0,027602
|
Mensuelle
|
FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie
|
CBND
|
0,030123
|
Mensuelle
|
FNB ingénieux d'obligations mondiales Manuvie
|
GBND
|
0,021552
|
Mensuelle
|
FNB ingénieux d'actions à rendement amélioré Manuvie
|
CYLD
|
0,170000
|
Mensuelle
|
FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts non couvertes
|
UYLD.B
|
0,160000
|
Mensuelle
|
FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts en $ US
|
UYLD.U
|
0,160000*
|
Mensuelle
|
FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts couvertes
|
UYLD
|
0,160000
|
Mensuelle
|
FNB ingénieux d'obligations à rendement amélioré Manuvie - parts non couvertes
|
BYLD.B
|
0,110000
|
Mensuelle
|
FNB ingénieux d'obligations à rendement amélioré Manuvie - parts couvertes
|
BYLD
|
0,110000
|
Mensuelle
|
Portefeuille FNB prudent Manuvie
|
MCAP
|
0,031159
|
Mensuelle
|
FNB ingénieux de dividendes Manuvie
|
CDIV
|
0,146716
|
Trimestrielle
|
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts non couvertes
|
UDIV.B
|
0,078278
|
Trimestrielle
|
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts couvertes
|
UDIV
|
0,071863
|
Trimestrielle
|
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts en $ US
|
UDIV.U
|
0,062012*
|
Trimestrielle
|
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie - parts non couvertes
|
IDIV.B
|
0,297842
|
Trimestrielle
|
Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie
|
GDIV
|
0,117019
|
Trimestrielle
|
FNB Avantage Mondial Manuvie
|
GEDG
|
0,014203
|
Trimestrielle
|
Portefeuille FNB équilibré Manuvie
|
MBAP
|
0,041127
|
Trimestrielle
|
FNB ingénieux d'actions défensives Manuvie
|
CDEF
|
0,154280
|
Semestrielle
|
FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie - parts non couvertes
|
UDEF.B
|
0,091970
|
Semestrielle
|
FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie - parts couvertes
|
UDEF
|
0,082424
|
Semestrielle
|
FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie - parts en $ US
|
UDEF.U
|
0,096616*
|
Semestrielle
|
FNB ingénieux d'actions défensives internationales Manuvie - parts non couvertes
|
IDEF.B
|
0,209262
|
Semestrielle
|
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie
|
MCLC
|
0,499896
|
Semestrielle
|
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - parts non couvertes
|
MULC.B
|
0,294770
|
Semestrielle
|
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - parts couvertes
|
MULC
|
0,252457
|
Semestrielle
|
FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - parts non couvertes
|
MUMC.B
|
0,182571
|
Semestrielle
|
FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - parts couvertes
|
MUMC
|
0,181550
|
Semestrielle
|
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - parts non couvertes
|
MINT.B
|
0,597681
|
Semestrielle
|
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - parts couvertes
|
MINT
|
0,630404
|
Semestrielle
|
FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et à moyenne capitalisation Manuvie
|
MCSM
|
0,753889
|
Semestrielle
|
FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts non couvertes
|
MUSC.B
|
0,218361
|
Semestrielle
|
FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts couvertes
|
MUSC
|
0,178227
|
Semestrielle
|
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie
|
MEME.B
|
0,283826
|
Semestrielle
|
Portefeuille FNB croissance Manuvie
|
MGAP
|
0,046213
|
Semestrielle
|
Fonds à revenu stratégique Manuvie - série FNB
|
STRT
|
0,036122
|
Mensuelle
|
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie - série FNB
|
MCOR
|
0,035874
|
Mensuelle
|
Fonds de revenu de dividendes Manuvie - série FNB
|
MDIF
|
0,025000
|
Mensuelle
|
Fonds alternatif d'occasions Manuvie - série FNB
|
OPPS
|
0,037931
|
Mensuelle
|
Fonds à revenu stratégique Plus Manuvie - série FNB
|
PLUS
|
0,041577
|
Mensuelle
|
Fonds de crédit multi-actifs CQS Manuvie - série FNB
|
MMAC
|
0,033533
|
Mensuelle
|
Fonds d'actions fondamental Manuvie - série FNB
|
MFUN
|
0,030961
|
Trimestrielle
|
*Montant de la distribution en dollars américains.
Les FNB et les séries FNB peuvent donner lieu à des commissions, frais de gestion, frais de courtage et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus. Les FNB et les séries FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB Manuvie et la série FNB des Fonds Manuvie sont gérés par Investissements Manuvie. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.
Les fonds communs de placement alternatifs Manuvie peuvent se composer de catégories d'actifs et miser sur des stratégies de placement non autorisées avec les fonds communs de placement classiques. Les stratégies propres aux fonds communs de placement alternatifs comprennent l'utilisation accrue d'instruments dérivés à des fins de couverture ou autres, une plus grande possibilité de vendre des titres à découvert ainsi que l'emprunt de liquidités à des fins d'investissement. Quand elles sont mises en œuvre, ces stratégies reposent sur les objectifs et les stratégies propres aux fonds. Selon la conjoncture économique, elles peuvent en accélérer la dépréciation.
Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.
À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie
Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie a pour mission de faciliter la prise de décisions et d'améliorer la vie des gens en les aidant à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Notre force réside dans la diversité de nos compétences en gestion d'actifs et dans nos capacités de distribution à l'échelle mondiale. Nos équipes de placement mondiales couvrent les actions, les titres à revenu fixe, le crédit non traditionnel, les marchés privés et les solutions multiactifs. Nous fournissons des services d'investissement, de conseils financiers et de plans de retraite à des millions de particuliers, d'institutions et de participants de régime de retraite partout dans le monde. Notre approche repose sur trois piliers de notre culture : Partenaire pour le progrès, Confiance en toute transparence et Curiosité intellectuelle. Ces valeurs déterminent la manière dont nous établissons des relations à long terme, mettons au point des stratégies d'investissement différenciées et donnons aux conseillers et aux clients les moyens de chercher à obtenir des résultats financiers significatifs. Que ce soit grâce à une technologie de pointe, à l'innovation en matière d'IA, à des conseils personnalisés ou à une gestion durable, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie est un partenaire de confiance qui aide ses clients à naviguer dans un environnement complexe et à investir en toute confiance. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.
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Communications avec les médias
Melissa Berczuk
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SOURCE Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie
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