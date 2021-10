Investissements majeurs dans la SOFIAC pour des rénovations énergétiques de grande ampleur au Québec

Available in English

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Société de financement et d'accompagnement en performance énergétique du Québec s.e.c. (SOFIAC) a clôturé son montage grâce à des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et de Fiera Dette Privée pouvant aller jusqu'à 200 millions de dollars. Ces investissements font de la SOFIAC la plus grande initiative en efficacité énergétique au Canada. Ils permettront la modernisation de bâtiments commerciaux, industriels, et multirésidentiels au Québec et la diminution de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). La SOFIAC a été lancée en janvier 2021 à l'initiative d'Econoler et de Fondaction, avec l'appui du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN).

Le montage financier prévoit que la BIC consentira un prêt jusqu'à 100 millions de dollars et Fiera Dette Privée, un prêt jusqu'à 60 millions de dollars. Fondaction investira pour sa part jusqu'à 30 millions de dollars en capital-actions. À cela s'ajoute une subvention de 5,5 millions de dollars de la part du MERN.

Ces investissements permettront à la SOFIAC d'étendre sa solution clé en main de rénovations écoénergétiques d'envergure aux propriétaires de bâtiments dont les dépenses énergétiques annuelles globales de leur portefeuille totalisent plus d'un million de dollars, réduisant de façon significative leurs coûts et leurs émissions de gaz à effet de serre.

Contribuer à la transition énergétique du Québec et du Canada

L'objectif de réduction des dépenses énergétiques est de 25 % à 40 % par projet. Cela devrait générer des réductions d'émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 30 % à 50 %, voire une décarbonisation complète des bâtiments.

Les projets seront implantés dans les cinq prochaines années et permettront une réduction annuelle estimée de l'ordre de 20 000 tonnes de GES, qui contribuera fortement à la transition du Québec et du Canada vers un avenir sobre en carbone.

Le déploiement des projets de la SOFIAC s'inscrit dans l'atteinte des objectifs de la Politique énergétique 2030 du gouvernement du Québec qui vise à améliorer de 15 % l'efficacité avec laquelle l'énergie est utilisée et à réduire de 40 % la consommation de produits pétroliers. La SOFIAC s'intègre également dans l'atteinte des engagements de réduction des émissions de GES du gouvernement fédéral.

Citations

« La transformation positive de la société exige des partenariats solides et innovants. En créant la SOFIAC avec Econoler et en mobilisant des acteurs majeurs de la finance tels que la BIC et Fiera Dette Privée, Fondaction réunit des conditions structurantes pour



l'atteinte de cibles ambitieuses et réalistes en efficacité énergétique et participe activement à la lutte contre les changements climatiques. »

Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction

« Ces investissements majeurs permettront à la SOFIAC de poursuivre son développement à titre de mécanisme innovant permettant d'éliminer l'ensemble des barrières qui freinent la mise en œuvre de projets d'efficacité énergétique dans les bâtiments du secteur privé au Québec. La SOFIAC accélérera ainsi de façon considérable la mise en place de mesures écoénergétiques dans les entreprises québécoises et participera de façon importante à une transition énergétique efficace et rentable. »

Pierre Langlois, président d'Econoler

« Nous nous réjouissons d'annoncer notre investissement dans la SOFIAC, un modèle de financement novateur qui permettra de réaliser des projets de rénovations énergétiques d'envergure sans investissement initial de la part des propriétaires de bâtiments. Il s'agit d'une initiative prometteuse qui correspond parfaitement à l'initiative d'infrastructures vertes de 2 milliards $ du Plan de croissance et qui aura un impact matériel à long terme sur l'infrastructure et l'économie du Canada. »

Ehren Cory, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada

« Fiera Dette Privée est fière de fournir une solution de financement à long terme à la plateforme innovatrice d'efficacité énergétique de la SOFIAC avec l'apport de promoteurs expérimentés, Econoler et Fondaction. Les solutions clés en main de la SOFIAC permettront de répondre aux besoins des projets de modernisation d'infrastructures de clients commerciaux et industriels, ce qui augmentera l'efficacité énergétique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. »

Andrew Shannon, vice-président de Fiera Dette Privée

« La SOFIAC est extrêmement heureuse aujourd'hui de l'atteinte de ce jalon essentiel. Nous serons le trait d'union entre ces capitaux disponibles et les forces du marché de l'efficacité énergétique. Notre mécanisme de mise en œuvre à coût nul dégagera des liquidités importantes pour nos clients, en plus de tirer avantage de généreux programmes de subventions disponibles. Par l'entremise de notre offre clé en main et de notre solide expertise en implantation de technologies propres, nous abolissons aujourd'hui les barrières et permettrons à nos clients d'acquérir des installations de pointes nécessaires à la décarbonation de notre économie. »

Michel Méthot, directeur général de la SOFIAC

À propos de la SOFIAC

Fondée en 2020, la SOFIAC aide les entreprises des secteurs commerciaux, industriels et multi résidentiels à accroître leur rentabilité et leur compétitivité par le développement, le financement et la mise en œuvre de projets écoénergétiques. Le modèle d'affaires innovant de la SOFIAC permet à ses clients de profiter immédiatement sans investissement initial d'une portion des économies réalisées par la diminution de la consommation d'énergie. Pour plus d'informations, consultez sofiac.ca.

À propos d'Econoler

Econoler est une firme de renommée internationale possédant 40 ans d'expérience dans la conception, la mise en œuvre, l'évaluation et le financement de programmes et de projets d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables. Au fil des ans, Econoler a participé à l'élaboration et à la mise en œuvre d'environ 5 000 projets dans plus de 160 pays. Econoler a, entre autres, développé une expertise reconnue internationalement dans la conception et la mise en œuvre des mécanismes de financement adaptés aux différents marchés en vue de mettre en œuvre des projets d'efficacité énergétique. Que ce soit par l'entremise de lignes de crédit adaptées offertes aux banques, des programmes de garanties, de fonds spécialisés, de financement carbone ou encore des programmes novateurs pour tous les secteurs, Econoler a développé une expertise de très haut niveau pour soutenir l'ensemble des acteurs souhaitant mettre en place ou offrir ce genre de mécanisme. Pour plus d'information, consultez econoler.com ou notre page LinkedIn.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 2,96 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de la Banque de l'infrastructure du Canada

La Banque de l'infrastructure du Canada a le mandat d'investir 35 milliards de dollars en financement fédéral et d'attirer des investissements du secteur privé dans de nouveaux projets d'infrastructure générateurs de revenus qui sont dans l'intérêt public et soutiennent la croissance économique du Canada. Le Plan de croissance dévoilé par la BIC en octobre 2020 prévoit l'investissement de 2 milliards de dollars pour la rénovation énergétique de bâtiments. Les investissements de la BIC sont soumis à une revue diligente et à l'approbation de son conseil d'administration. www.cib-bic.ca

À propos de Fiera Dette Privée

Fiera Dette Privée, filiale de Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ), est l'une des plus importantes plateformes de financement diversifié non bancaire pancanadiennes. Le rôle de la filiale consiste essentiellement à déployer les capitaux des investisseurs qui veulent un rendement plus élevé et une volatilité moindre. Fiera Dette Privée offre du financement à court terme aux développeurs immobiliers ou propriétaires fonciers, du financement à court et moyen terme aux entreprises du marché intermédiaire ainsi que des prêts garantis de premier rang pour le financement de la dette corporative et d'infrastructure. Au 30 septembre 2021, l'actif sous gestion de l'entreprise se chiffrait à plus de 2,6 milliards de dollars incluant des engagements non utilisés de 542 millions de dollars. www.fieradetteprivee.com.

Fiera Dette Privée n'est pas inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et ne fournit pas actuellement de services aux investisseurs américains ou situés aux États-Unis.

