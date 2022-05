Investissements de 604 250 $ pour des projets concrets destinés aux jeunes de VSP

MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du mois de mai, le conseil de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a annoncé un investissement majeur de 604 250 $ pour financer de nombreux projets d'organismes partenaires soutenant les jeunes de 12 à 25 ans sur son territoire. Ces nouveaux projets permettront notamment la mise en place d'activités physiques et culturelles, l'ajout d'équipements pour les jeunes, l'embauche d'intervenantes et d'intervenants ainsi que de l'accompagnement pour améliorer l'inclusion sociale des jeunes. Ces projets s'inscrivent dans la nouvelle Stratégie jeunesse en prévention de la criminalité de l'Arrondissement élaborée en étroite collaboration avec les postes de quartier PDQ 30, PDQ 31 et PDQ 33, le Centre international pour la prévention de la criminalité et M. René-André Brisebois, coordonnateur professionnel au Centre d'expertise de l'Institut universitaire Jeunes en difficulté.

« Nous voulons poser des actions tangibles en prévention de la violence chez les jeunes. C'est pourquoi nos équipes ont procédé à une analyse poussée de nos milieux de vie et ont eu de multiples échanges avec les acteurs du milieu communautaire. La stratégie ainsi élaborée sera mise en œuvre de concert avec les organismes, qui possèdent des liens étroits et privilégiés avec les jeunes de nos quartiers », a déclaré Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Objectifs de la Stratégie jeunesse en prévention de la criminalité de VSP :

Favoriser davantage l'inclusion sociale et la participation des jeunes.

Promouvoir des modèles et des parcours de réussite positifs.

Outiller les jeunes afin de leur permettre une saine gestion des émotions et le développement d'habiletés sociales et interpersonnelles.

Renforcer les capacités et compétences parentales.

Actions porteuses pour la jeunesse

De cet investissement majeur, l'Arrondissement a accordé une contribution financière totalisant 509 250 $ à neuf organismes afin de bonifier l'offre de services pour les jeunes, ainsi que de consolider, poursuivre et même intensifier les interventions auprès des personnes les plus vulnérables. Cette somme est prévue au budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal dans le cadre du Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes.

De nouvelles activités de sports et de loisirs seront offertes aux 12 à 25 ans, un nouveau studio d'enregistrement sera aménagé, les décrocheurs scolaires recevront du soutien plus intensif, des lieux de socialisation tels que les maisons de jeunes auront des horaires bonifiés, des intervenantes et des intervenants recevront des formations spécialisées et le travail de rue et la médiation urbaine dans nos parcs et espaces publics seront bonifiés.

Cette contribution financière est répartie comme suit :

Quartier de Saint-Michel :

La station : un projet dans un projet (50 000 $) - Loisirs communautaires Saint-Michel

Sans violence on avance (50 000 $) - Centre Lasallien Saint-Michel

Choisis toi, et ta gang! (70 000 $) - La Grande Porte

Intervention en soirée (50 000 $) - Monarques de Montréal

Ma radio, mon studio : je m'exprime et je me protège (30 000 $) - Forum Jeunesse de Saint-Michel



Quartier de Villeray :

T'occuper à bouger (50 000 $) - Patro Villeray, centre de loisirs et d'entraide

Quartier de Parc-Extension :

Les sports de minuit (34 250 $) - Corporation de gestion des loisirs du parc

Ouvrir leur horizon (50 000 $) - Centre communautaire Jeunesse Unie de Parc-Extension



Dans les trois quartiers :

Médiation urbaine (70 000 $) - Patro Villeray, centre de loisirs et d'entraide

Travail de rue et prévention de la violence VSMPE (55 000 $) - Projet Ado-Communautaire en Travail de rue

Prévention par le sport

De plus, un montant totalisant 55 000 $ a été octroyé à trois organismes de VSP, dans le cadre du projet Prévention par le sport soutenu financièrement par le ministère de la Sécurité publique et l'Arrondissement pour les Monarques (30 510$), les Loisirs communautaires Saint-Michel (14 890$) et le Club espoir jeunesse (9 600$). Ce projet est aussi un élément important de la Stratégie jeunesse en prévention de la criminalité de l'Arrondissement. Il vise à offrir des activités sportives extérieures gratuites dans cinq parcs ciblés de VSP, plus particulièrement dans le quartier de Saint-Michel. Prioritairement, des ligues de basketball et de soccer informelles complémentaires aux autres activités sportives déployées sur le territoire seront ainsi organisées par des entraîneuses et entraîneurs qualifiés œuvrant au sein de ces trois organismes communautaires partenaires.

Des médiateurs urbains du Patro Villeray seront également présents de même que des travailleuses et travailleurs de rue de l'organisme PACT de rue. Ils participeront aux activités afin de soutenir les jeunes en difficulté et les référer à des ressources adaptées.

Leaders de demain

Le conseil d'arrondissement a également accordé une contribution financière de 40 000 $ pour le projet Les leaders de demain de la Corporation de gestion des Loisirs du Parc, provenant du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal dans le cadre du Fonds en faveur des enfants et des familles vulnérables et du Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes.

Le projet propose une programmation d'activités sportives (basketball, badminton, boxe et danse) incluant un accompagnement individualisé pour des jeunes qui cumulent plusieurs facteurs de risque et suivis par des intervenantes et intervenants d'organismes partenaires.

