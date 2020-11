Investissement supplémentaire de plus de 5,1 M$ consacré aux organismes communautaires pour soutenir les familles de la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Un investissement supplémentaire de 5 126 645 millions de dollars sur cinq ans est accordé aux organismes communautaires qui soutiennent les familles de la région de la Capitale-Nationale afin qu'ils aient les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, au nom du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Au total, c'est 85 millions de dollars sur cinq ans qui sont accordés aux organismes communautaires Famille (OCF) des différentes régions du Québec. Le gouvernement du Québec respecte ainsi son engagement de mieux soutenir le développement des enfants en épaulant davantage les ressources de première ligne sur le terrain qui travaillent directement auprès des familles, dont les plus vulnérables.

Précisons que cette bonification du financement permettra de soutenir plus de 280 organismes avec un financement à la mission de 130 000 $ par année. En plus de bonifier de façon importante la contribution aux organismes déjà financés par le Ministère, nous allons maintenant soutenir près d'une vingtaine d'autres qui étaient reconnus, mais recevaient toutefois peu de financement. Des organismes offrant des services de halte-garderie communautaires profiteront aussi d'un soutien supplémentaire.

Notre gouvernement va dans le sens de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui, en décembre dernier, recommandait de rehausser le financement de ces organismes afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de proximité auprès des familles et des enfants vulnérables.

Voici le tableau de la répartition de l'investissement :

Organisme Bonification du financement à la mission à titre d'organisme communautaire Famille (par année) Nouveau financement total octroyé aux OCF (par année) CARREFOUR FAMILLES MONOPARENTALES 29 583 $ 130 000 $ LA MAISON OUVERTE INC. 29 523 $ 130 000 $ MAISON DE LA FAMILLE D.A.C. (DROITS D'ACCÈS CHARLESBOURG) 24 053 $ 130 000 $ MAISON DE LA FAMILLE DE CHARLEVOIX 1 345 $ 130 000 $ RESSOURCES FAMILIALES DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 34 343 $ 130 000 $ MAISON DE LA FAMILLE SAINT-AMBROISE 33 133 $ 130 000 $ R.A.F.A.L. (Ressources Actions Familles à Lac-Saint-Charles) 130 000 $ 130 000 $ LA MAISON DE LA FAMILLE DE QUÉBEC 10 750 $ 130 000 $ SOURCES VIVES AU CŒUR DE LA FAMILLE 33 133 $ 130 000 $ L'ORGANISME COMMUNAUTAIRE HORIZON NOUVEAU 31 343 $ 130 000 $ MAISON DE LA FAMILLE LOUIS-HÉBERT 31 343 $ 130 000 $ SOLIDARITÉ SAINTE-URSULE (RESSOURCE ESPACE FAMILLES) 116 667 $ 130 000 $ CENTRE DE LA FAMILLE VALCARTIER 39 193 $ 130 000 $ CENTRE DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE QUÉBEC 31 343 $ 130 000 $ MATINÉE FRIMOUSSES 116 667 $ 130 000 $ CERF VOLANT DE PORTNEUF INC. 15 955 $ 130 000 $ CARREFOUR F.M. PORTNEUF 31 863 $ 130 000 $ CENTRE FAMILLE HAUTE-VILLE 34 343 $ 130 000 $ COMMUN'ACTION 0-5 116 667 $ 130 000 $ JOUJOUTHÈQUE BASSE-VILLE 34 343 $ 130 000 $ LE PETIT RÉPIT 27 913 $ 130 000 $ LE PIGNON BLEU, LA MAISON POUR GRANDIR 14 073 $ 130 000 $ CENTRE RESSOURCES JARDIN DE FAMILLES 15 595 $ 130 000 $ ENTRAIDE-PARENTS 9 025 $ 130 000 $ RESSOURCES PARENTS VANIER 33 133 $ 130 000 $

« L'annonce de ce financement supplémentaire aux organismes communautaires Famille de notre région est une excellente nouvelle! Grâce à celle-ci, votre gouvernement prouve une fois de plus qu'il est à l'écoute des besoins de nos familles de la Capitale-Nationale. Je trouve important que des organismes locaux soutiennent nos citoyens et, surtout, qu'ils aient les moyens d'intervenir constamment, principalement en ces temps plus difficiles. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis heureux d'annoncer cet investissement important pour soutenir les organismes communautaires qui travaillent auprès des familles en leur offrant un financement durable, mais surtout équitable pour tous, ce que n'a fait aucun autre gouvernement. Comme ministre de la Famille, je trouve important que ces organismes puissent avoir les moyens de répondre aux besoins des familles, surtout dans le contexte difficile que nous vivons présentement. Je tiens à saluer le travail exceptionnel des intervenants qui se trouvent directement sur le terrain. Vous faites une différence dans la vie de nos enfants, en plus de soutenir de nombreux parents. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants :

Concrètement, cette importante aide supplémentaire sur cinq ans permettra :

de bonifier et d'assurer le soutien à la mission globale des OCF en leur octroyant un financement de 130 000 $ annuellement pour les cinq prochaines années, y compris 2020-2021, comparativement à 98 000 $ en moyenne en 2019-2020



de bonifier le financement des regroupements nationaux représentant les OCF



de bonifier le soutien aux organismes communautaires offrant des activités de halte-garderie;



de déployer plus d'OCF sur le territoire.

Dans le cadre du budget 2020-2021, 50 millions de dollars étaient destinés au soutien aux OCF sur 5 ans, et 40 millions de dollars étaient réservés à la démarche Agir tôt et de manière concertée.

De ce dernier budget, nous avons octroyé 5 millions de dollars en aide d'urgence aux OCF et aux organismes communautaires offrant des activités de halte-garderie au cours des derniers mois pour soutenir les familles vulnérables touchées par la pandémie de COVID-19.

