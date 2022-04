Investissement responsable: fdp (Financière des professionnels) est heureuse d'annoncer son adhésion aux Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies

MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Ayant déjà une approche en place avec ses fonds d'investissement responsable lancés il y a plus de 5 ans, fdp (Financière des professionnels) vient de franchir une autre étape importante dans son positionnement face aux considérations ESG.

En effet, la firme vient tout juste d'officialiser son adhésion aux Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, lui permettant ainsi d'obtenir la réputée désignation de Signataire des PRI.

En obtenant cette désignation, fdp se joint ainsi à plus de 4 600 organisations à travers le monde qui ont démontré publiquement leur engagement à investir de façon responsable.

Pourquoi adhérer aux Principes pour l'investissement responsable?

Initiative mondiale lancée en 2006 par des investisseurs en partenariat avec le Pacte Mondial de l'ONU, les Principes pour l'investissement responsable coopèrent avec un réseau international de signataires dans le but d'appliquer six principes clés pour l'investissement responsable.

Les signataires des PRI, dont fdp fait maintenant partie, sont reconnus comme le premier réseau mondial d'investisseurs qui s'engagent à intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leur processus d'investissement et de gestion des titres financiers.

« En devenant Signataire PRI, nous posons une autre action concrète en matière d'Investissement responsable visant à soutenir notre stratégie globale liée aux considérations ESG, souligne François Landry, Vice-président et chef des placements. Nous pourrons ainsi contribuer de façon plus concrète à créer un impact sur notre communauté et nous répondre aux attentes et aux préoccupations de nos clients, prospects et employés ayant à cœur les divers enjeux pouvant menacer l'avenir de notre société. »

L'adhésion à ces Principes représente sans contredit un engagement important pour fdp et viendra soutenir la firme dans sa stratégie d'entreprise face aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

À propos des Principes pour l'investissement responsable

L'initiative PRI est la principale initiative mondiale en matière d'investissement responsable. Elle s'efforce de comprendre les implications des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour les investissements et soutient son réseau international d'investisseurs signataires dans l'intégration de ces facteurs dans leurs décisions d'investissement et de détention de positions. L'initiative PRI agit dans l'intérêt à long terme de ses signataires ainsi que des marchés financiers et des économies dans lesquels ils exercent leurs activités et, ultimement, de l'environnement et de la société. L'investissement responsable vous intéresse?

Consultez le site www.unpri.org

À propos de fdp (Financière des professionnels)

Au service des professionnels depuis plus de 40 ans, fdp (Financière des professionnels) se démarque par une approche en gestion de patrimoine basée sur une profonde connaissance de la réalité de nos clients. Cette intelligence financière s'exprime dans l'accompagnement hyper-personnalisé dont ils bénéficient. Agilité, performance et innovation sont au cœur de notre expertise.

fdp compte parmi ses actionnaires les plus grandes professions libérales du Québec : la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec, la Corporation de service de la Chambre des notaires, l'Association des architectes en pratique privée du Québec et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

SOURCE Financière des Professionnels

Renseignements: Pour plus de renseignements ou pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Sonia Bergeron, Directrice principale, Communications corporatives et affaires publiques, Téléphone : 514 709-3096