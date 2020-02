Investissement Québec investit 1,25 M$ pour assurer la relève de Wilson & Lafleur

Le président-directeur général actuel depuis 1985, Claude Wilson, demeure président du conseil d'administration et directeur général pour une durée indéterminée. Il agira comme conseiller auprès des nouveaux actionnaires.

Les détenteurs actuels des actions majoritaires de l'entreprise, Claude Wilson, Claudette Wilson et Réal St-Georges (époux de feu Suzanne Wilson) sont fiers que la pérennité de l'entreprise fondée en 1909 par leur grand-père, soit assurée.

Les trois nouveaux actionnaires, Pierre Couillard, Magalie Tremblay-Piché et Cynthia St-Pierre, assureront la relève et continueront de livrer un service à la clientèle impeccable qui a toujours fait la réputation de l'entreprise.

« Grâce à la vision et à la détermination de son équipe de direction, et avec l'arrivée de nouveaux actionnaires dynamiques et ambitieux, Wilson & Lafleur est en excellente position pour propulser ses activités encore plus loin. Nous sommes heureux de soutenir ces jeunes entrepreneurs et de contribuer au développement d'une PME qui brille par sa compétence et la qualité de son service », a déclaré Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos de Wilson & Lafleur

Wilson & Lafleur Ltée œuvre dans le domaine de l'édition juridique et de la librairie spécialisée en droit depuis son incorporation en 1909. Bien connue du monde juridique pour ses nombreuses publications et sa librairie située à la maison du barreau au 445 rue St-Laurent Montréal, qui diffuse la majorité des éditeurs juridiques québécois et canadiens.

